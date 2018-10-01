Meclis'te üçlü zirve! İttifak olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ın çay davetinde bir araya geldiler.

Güncellenme 01 Ekim 2018 15:46

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı başlangıcı dolayısıyla Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelere değindi.

Yıldırım’ın davetinde bir araye geldiler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım çay davetinde bir araya geldi.

“Tekrar görüşeceğiz”

Görüşmede ittifak ve af konusunun gündeme geldiği öğrenildi. Üçlü zirvenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bahçeli ile önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz” dedi.