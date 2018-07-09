Meclis'te tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin de sonra resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye geldi. Erdoğan saat 16.43'te yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Yemin töreninden sonra Meclis salonunda alkış tufanı koparken Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu

Yoğun güvenlik önlemleri ile Meclis'e geçen Erdoğan'a güzergahta vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül dökülmesi de dikkat çekti. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, ardından Meclis binasına girdi.

Ailesi de eşlik etti

Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı.

Yılmaz'dan mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi, Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'dan mazbatasını aldı.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Hemen ardından kürsüye çıkan Erdoğan yeminini etti. CHP'li vekiller ayağa kalkmazken AK Parti ve MHP grupları Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

Yeni sisteme resmen geçildi

Bu yemin töreni ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

Törenin ardından Erdoğan, gazetecilerin "Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı Başkan mı?" sözlerini "Başkan" şeklinde yanıtladı. Erdoğan, yemin töreninin ardından "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'e gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği Meclis'ten ayrılarak Anıtkabir'e gitti.

Çelenk koydu

Anıtkabir'e gelen Erdoğan, Aslanlı Yolda, askerlerle birlikte yürüdü ve ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.