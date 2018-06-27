Meclis'te ilk oturumu kimin yöneteceği belli oldu!

Meclis'in ilk oturumunu en yaşlı milletvekili sıfatıyla Deniz Baykal yönetecek.

Güncellenme 27 Haziran 2018 12:00

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini duyurdu. Fazla ayakta kalmayan Baykal için Meclis yönetimi uygun koşulları üretecek.

Seyyar sandıkta oy verdi

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 24 Haziran'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede oy kullanan Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda seyyar sandık uygulamasıyla bunu gerçekleştirmişti.

Kızından açıklama

Oy verdikten sonra sağlığı hakkında açıklamalarda bulunan Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Baykal yerine Bahçeli

Baykal'ın oturumu yönetememesi durumunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görevi üstlenip üstlenmeyeceği tartışma konusu olmuştu.