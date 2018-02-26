Meclis'te dikkat çeken "sakal" modası

Meclis'te adeta moda haline gelen sakal bırakma, bazı vekilleri tanınmaz hala getirdi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 10:55

AK Partili milletvekilleri son zamanlar sakal ve bıyık modasına uydu. Yıllardır sinek kaydı tıraşları ile tanınan tecrübeli siyasetçiler sakal modasına ayak uydururken gençlerde bundan geri kalmadı. Modaya uyan AK Partili bazı isimlerin ise eski halinden eser yok.

İlk hallerinden eser yok

İlk başlarda güvenlik görevlilerini dahi zorlayan bu görüntü, vekillerin Meclis'e ilk girdiği görüntüsü ile yeni imajları arasında büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Sakal ve bıyık modası ile tanınamayacak kadar değişen isimlerin arasında AK Partili üst düzey isimler de yer alıyor. Bir kısmı hac ve umre ziyaretlerinin ardından sakal bırakan vekillerin yaşını da ele veren yeni akım, grup başkanlığından kabineye kadar yönetim kademesinde de yerleşti.

Bazı vekiller hala direniyor

Grup başkanvekillerinden Mustafa Elitaş’ın ardından genç isimlerden Grup Başkanvekili Bülent Turan da sakal bırakan AK Partililer arasında yer aldı. Daha önceleri ince bıyıkla bilinen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ dahi sakal bıraktı. Ağırlıklı sakal modasına rağmen bazı vekillerin eşleri istemediği için sakal bırakmadığı gözlemlendi.