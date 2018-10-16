Meclis önünde şüpheli traktör paniği!

TBMM önünde dur ihtarına uymayan traktöre polis ateş açılırken, sürücü bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 11:15

TBMM önüne gelen bir traktör paniğe neden oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde hareket eden bir traktör Ankara'da hareketli anlar yaşanmasına yol açtı.

Polis ateş açtı

Gazete Duvar’ın haberine göre, şehir trafiğine girmesi yasak olan bir traktör bulvar üzerinde hareket halindeyken polis müdahale etti. Fakat uyarılara rağmen durmayan sürücüye polis tarafından ateş açıldı.

Bacağından vuruldu

Uyarılara rağmen yola devam eden traktör Meclis önüne gelirken, buradaki polisler ateş açtı. Traktör sürücüsü, polisler tarafından bacağından vurularak durduruldu. Bacağından vurulan şüpheli, gözaltına alındı.

Vatandaş panik yaşadı

Silah seslerini duyan ve olaya şahit olan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.