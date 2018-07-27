Meclis Başkanı Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Meclis Başkanı Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın, Brunson hakkındaki tehditkar açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 16:14

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest kalması yönündeki tehditkar açıklamalarını değerlendiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez” dedi.

"Rahip Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız" diyen Trump’a yanıt veren Yıldırım, "ABD, FETÖ ele başını muhafaza ettiğini unutmasın" dedi.

ABD, bu dilden vazgeçmeli

Yıldırım, ABD’nin tehdit dilinden vazgeçmesi gerektiğini, bu dilin Türkiye’ye sökmeyeceğini, Türkiye olarak bu ucuz lisanı bırakmalarını tavsiye ettiklerini, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin güvenini nasıl kazanacaklarını düşünmeleri gerektiğini, ABD gibi Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu, hukukun kararına saygı göstermek durumunda olduklarını söyledi.

Kalıcı bir çözüme ihtiyaç var

Bedelli askerlik hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, seçim öncesi bu konunun yoğun bir şekilde gündeme geldiğini, nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptığını, ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.