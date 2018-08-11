Meclis Başkanı Yıldırım: Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin aldığı ekonomik yaptırım kararının bir ekonomik savaş ilanı olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 15:42

ABD’nin ekonomik yaptırım kararına Twitter hesabından tepki gösteren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu işin ekonomik bir savaşa dönüştüğünü yazdı.

Yıldırım, ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunun görüldüğünü belirterek, “Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye'yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın iş birliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur” dedi.