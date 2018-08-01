MEB'den öğrencileri sevindirecek açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu lisesine gitmek isteyenler için kontenjanların artırılacağını söyledi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 17:38

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, hiçbir öğrencinin üzülmeyeceğini, Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrencilerin gideceğini, kontenjanların artırılacağını söyledi.

Her öğrenci bir yere yerleşecek

Bakanlıktan bir yetkilinin açıklamasına göre, gelecek dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğunu, bu tercihlerin çok dikkatli ve doğru yapılması gerektiğini, özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerektiğini, bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacağını, gerekirse ikili eğitim yapılacağını, mutlaka istediği okula öğrencileri yerleştireceklerini, hiçbir öğrenciyi üzmeyeceklerini belirtti.

Beş tercih hakkı verildi

Öte yandan, bu sene değiştirilen liselere giriş sisteminde öğrencilere aynı okul türünden üç tane olmak üzere beş tercih hakkı verilmiş, bununla birlikte binlerce öğrenci açıkta kalmıştı. Önceki gün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, öğrencilerin Anadolu lisesi istediği ortaya bir kez daha çıkmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95.1 olurken, bu oran meslek lisesinde yüzde 55.5, imam hatiplerde ise yüzde 52.3 olmuştu.