MEB'den çok konuşulacak karar! Artık eğitim için ABD'ye gidilmeyecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, 'Türkiye’nin dış politikaları gereği' öğrencilerin eğitim için artık ABD’ye gönderilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 11:15

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşın etkileri sürerken Türkiye’de art arda misilleme yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda MEB’de eğitimi ilgilendiren konularla ilgili bazı adımlar atmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 'Türkiye’nin dış politikaları gereği' öğrencilerin eğitim için artık ABD’ye gönderilmeyeceğini, bunun yerine Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin tercih edileceğini söyledi.

Yeni Şafak’ın haberine göre, Eğitim-Bir-Sen hazırladığı “Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu”nun açıklanması dolayısıyla düzenlenen toplantıda yurt dışına öğrenci göndermeyle ilgili olarak bir çalışma yaptıklarını ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la paylaşacaklarını söyledi.

35 milyon TL ödeniyor

Safran, Türkiye’nin ABD’ye yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 35 milyon dolar para ödediğini, bunu çok reel bir rakam olarak görmediklerini, öğrencilerin de rasyonel bir gelişim göstermediğini, bunun devam etmesinin Türkiye’ye ekonomik bir vebal olacağını, genelde birleşik doktora yaptırdıklarını, yani yüksek lisansları ve doktorayı birleşik yaptırdıklarını, yüksek lisansları genel anlamda son derece basit tuttuklarını, doktorada biraz sıktıklarını söyledi.

Yüksek lisans için değil, doktora için gidecekler

Spesifik branşlar dışında hiçbir branşta yüksek lisansı yurt dışında yaptırmayacaklarını belirten Safran, Türkiye’nin parasını dışarıya harcayacak durumu olmadığını, şu anda halihazırda üniversitelerde yüksek lisans olarak açılmamış programlar olduğunu, bundan sonra öğrencilerin yüksek lisans için eğitimdi, işletmeydi, iletişimdi, öğretmenlikti, mühendislikti hiçbirini yurt dışına göndermeyeceklerini, bu öğrencilerin en iyi üniversitelere gidecekler yüksek lisansını yapacaklarını, ondan sonra doktora için yurt dışına göndereceklerini, bundan yıllık olarak kazancın sadece Amerika için, 20 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Uzakdoğu ve Avrupa’ya gönderilecek

Safran, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde ABD'nin tercih sebebini de araştırdıklarını, mantıklı cevap bulamadıklarını, dünya sıralamalarına giren ilk 100’lerde yüzlerce üniversite olduğunu, Avrupa’daki üniversitelerin kalitesini de bildiklerini, bu üniversitelerin eğitim ücretlerinin dahi olmadığını, bundan sonra Türkiye’nin menfaatleri gereği ve dış politikalarında takip ettiği enlem ve boylam doğrultusunda öğrencileri Avrupa ve Uzakdoğu’ya yönlendireceklerini, bunun hem ekonomi kaynaklı hem de çocukların belki kültürel anlamda da kendilerini kendisi gibi olabilme ve kalabilme noktalarında da daha faydalı olacağına inandıklarını söyledi.