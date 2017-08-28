MEB TEOG'da 2. dönem nakil sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından TEOG uygulaması kapsamında liselere 2. dönem yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 12:01

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.