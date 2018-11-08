Mbappe'den dudak uçuklatan talep

Mbappe, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti ve her ay yardımcılarına 30 bin euro maaş ödenmesini istedi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 16:47

Futbol dünyasını derinden etkileyen ve gündem yaratan haberler çıkaran Football Leaks, yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Servet talep etti

Football Leaks'in ortaya çıkardığı ve Del Spiegel tarafından yayınlanan belgelerde, Kylian Mbappe’nin son anda Real Madrid yerine PSG'ye tranfer oldu ve Fransız kulübünden adeta bir servet talep etti.

Yardımcılarına da maaş talep etti

Mbappe, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti ve kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin euro maaş ödenmesini istedi.

Takımın en çok kazanan oyuncusu

Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

Maaşına 30 milyon Euro zam alacak

Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Neymar’ın maaşı, yine Football Leaks'in sızdırdığı bilgilere göre 36.8 milyon euro olarak biliniyor. Buna göre yıllık 10 milyon euro kazanan Mbappe, Ballon d'Or'u alması halinde maaşına 30 milyon euro zam alacak.

50 saat özel jet talebi

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.