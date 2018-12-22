Mazhar Alanson: Şehitler papağan kadar konuşulmadı

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Türkiye'de şehitlerin papağan kadar gündem olmadığını söyledi.

Güncellenme 22 Aralık 2018 11:24

Master Chef programı ile ünlenen Murat Özdemir, evinde beslediği papağana işkence uygulamış ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası Özdemir önce gözaltına daha sonra da serbest kalarak akıl hastanesine yatırılmıştı. Talihsiz papağan ise yaşamını yitirmişti.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson konuya dair açıklamalarda bulundu.

Alanson verdiği konser sırasında hayranları ile sohbet ederken papağan olayı hakkında bazı yorumlamalar yaptı.

Papağan haberlerine tepki

Alanson, kaç gündür Murat Özdemir’in papağanı öldürmesinin konuşulduğunu, genç, babayiğit çocukların şehit olduğunu, üstelik 6 aylık hamile karısının olduğunu ama bir papağan kadar medyada yer bulamadığını söyledi.

‘Yandım Yandım’ı Kabe’de yazdım

Alanson, sevilen şarkısı ‘Yandım Yandım’ı nasıl yazdığını da anlattı. Şarkısının aslında Kâbe’ye yazdığını belirten ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, “ ’Yandım Yandım’ kısmını Medine’de yazdım. Yandım’ı birinci gün not defterime düşüyorum. İkinci gün ‘Ah ki ne yandım’ yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela ‘Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kâbe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz” dedi.