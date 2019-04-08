Mazbatasını alan Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, bugün resmen mazbatasını aldı.

Güncellenme 08 Nisan 2019 11:40

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş, galip çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Adliyesijne giderek mazbatasını aldı.

Ankara Adliyesi çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Darısı İstanbul'un başına" dedi.

"Darısı İstanbul'un başına"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir gazetecinin, "İlk icraatınız ne olacak" sorusuna, "Fazla uzatmaya gerek yok" diyerek yanıtladı. Açıklamalarına devam eden Mansur Yavaş, İstanbul'daki yeniden sayımlara vurgu yaraparak, "Darısı İstanbul'un başına" dedi.