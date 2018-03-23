Mavi bereli kadın askerler sahaya iniyor!

Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.

Güncellenme 23 Mart 2018 16:00

İzmir Yeni Foça'daki Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.

Foça'daki okulda 4 ay süre ile eğitim alan bin 688 uzman erbaş operasyon eğitimi, pusu, baskın, hukuk, insan hakları, arama kurtarma, ilk yardım ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer silah) alanlarındaki kurslarını başarı ile tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlanılan törende, Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, 16 haftalık eğitim süresince Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaşların yetişmesi için azami gayret gösterildiğini belirtti.

Eğitimlerini büyük bir başarı ile tamamlayan uzman erbaşlara hitap eden Çekiç, "Ulusumuzun sizlere olan güveni en büyük hazinenizdir. Jandarma Genel Komutanlığının ulusuyla olan sevgi, güven ve gönül bağının sürdürülmesi ve daha da yüceltilmesi için atacağınız her adımı mutlaka düşünerek atınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz" dedi.

Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali Altınsoy ise kursu başarıyla bitirmenin sevincini, arazi şartları ve yorgunluk hallerinde bile çok büyük başarılar kazanabileceğini öğrenmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.Konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Eğitimlerini dereceyle bitiren uzman erbaşlara belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende, kursiyer kadın astsubaylar, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Gösteri birliği de tüfekli hareketler sundu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle adeta düşmanlara gözdağı veren erbaşlar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösteri sonunda kadın kursiyerler Türk bayrağı açtı. Kursu başarıyla tamamlayan erbaşlar Komando Andı okudu.

Kurslarını tamamlayan uzman erbaşlar terörle mücadele kapsamında Doğu, Güneydoğu ve Afrin'deki jandarma komando ile jandarma özel harekat birliklerine tayin edildi.