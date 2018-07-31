WhatsApp üzerinden yayılan Momo nedir? Tehlikeleri neler?

Çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina'dan sonra Momo adlı yeni bir oyun daha yayılmaya başladı. Peki Momo ne, tehlikeleri neler?

Güncellenme 31 Temmuz 2018 10:38

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayılan “Momo” adlı oyun her geçen gün daha da fazla yayılıyor. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayı ile nam salan “Mavi Balina”ya benzerliği ile dikkat çeken bu oyun, büyük paniğe neden oluyor. Özellikle Latin Amerika’daki yetkililer bu nedenle telefonun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Meksika’da internet üzerinde işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo’nun bir sosyal medya grubu olarak ortaya çıktığını iddia etti.

Her şey Facebook sayfasında başladı

Polis, her şeyin bir Facebook sayfasında başladığını, bir grup insanın yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladıklarını, birçok kullanıcının Momo'ya mesaj attıklarını, geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediklerini, bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını, hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylediğini ifade etti.

Meksika polisi vatandaşlarını uyardı

Meksika siber suçlarla mücadele birimi, resmi Twitter hesapları üzerinden ülkedeki vatandaşları Momo adlı oyuna katılmama konusunda uyardı. Fakat oyun sadece bu ülkede değil dünyanın pek çok ülkesine oynanmaya başladı. Şu an ABD, Nepal ve Fransa’ya yayılmış durumda olan oyun hakkında İspanya polisi de devreye girdi. İspanyol emniyet birimleri, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu.

İspanyollarda teyakkuzda

İspanyol polisi Twitter üzerinden #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi ile vatandaşlarına farkındalık yaratan bir uyarı yayınladı. Uyarıda kullanıcılara, Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin Whatsapp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapılırken, tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Reddit’te en fazla okunan haber oldu

İnternet şu an hızla yayılan Momo’ya ait içeriklerle dolu. Ünlü haber sitesi Reddit’te en fazla okunan haber “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?" oldu.

Ünlü haber sitesi Momo’yu şöyle açıkladı: "İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Üç ayrı ülke kodu oyunla entegre edilmiş

Momo, Meksika kodlu telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap veriyor. Bu oyun hakkında kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Oyunda kullanılan fotoğraflar ise Japonya’da bulunan bir sergiden alınmış. Şu an Momo olarak tanınan korkunç suratın, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" ait olduğu belirtildi.

Momo’nun hikayesi

Vanilla Müzesi’nde 2016’da halka açılan Momo, bu etkinliğin en fazla ilgi gören işlerinden olmuştu. Çok sayıda kişi o tablo ile çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Instagram’a da bu şekilde yayıldı.

Bu oyunun tehlikeleri neler?

Akıllardaki en büyük soru ise Momo oynamanın tehlikeleri neler? Oyunun yayılmaya başladığı ülke olan Meksika güvenlik birimleri bu oyunun tehlikelerini sıraladı.

Buna göre;

Kişisel bilgileriniz ele geçirilebilir Şiddeti öven bir dil kullanılıyor ve şahısları intihara sürüklüyor Kullanıcıları tehdit ve taciz ediyor Oyunu oynayanlardan zorla para elde edilebiliyor Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Mavi Balina ve Momo benzerliği

Momo, 2017’den bu yana çok sayıda intiharla adı geçen Mavi Balina ile kıyaslanmaya başlandı. Rusya’da üretilen Mavi Balina oyunu kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Momo ise WhatsApp’tan yayıldı ve yine çocuklar arasında ilgi gördü. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.