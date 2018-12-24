Mattis, Suriye'den çekilme kararnamesini imzaladı

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine yönelik kararnameyi onayladı.

Güncellenme 24 Aralık 2018 09:36

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesine yönelik kararnameyi imzaladığını duyurdu. Çekilme sürecinin nasıl olacağına dair yapılan açıklamada, gelecek hafta askerlerin çekilmeye başlayacağı, bu sürecin birkaç hafta süreceği belirtildi.

Mattis kararnameyi onayladı

Savunma bakanlığından iki yetkiliye dayandırılan bir haberde, Ocak ayında görevi bırakacağı belirtilen Mattis, ABD’nin Suriye’de bulunan askerlerinin geri çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

Çekilme ne zaman ve ne şekilde olacak?

Askerlerin Suriye’den nasıl ve ne şekilde çekileceğine dair bilgilerin de yer aldığı haberde, çekilmenin gelecek haftalarda başlayacağı ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Mattis görevi bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı Suriye’den çekilme kararı sonrası Mattis’in görevi bırakacağını belirtmişti.