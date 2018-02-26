Matrix'in efsane telefonu geri dönüyor!

Nokia, Matrix filmi ile hafızalara kazınan 8110 geri döndüğünü duyurdu.

Güncellenme 26 Şubat 2018 16:26

The Matrix filmi ile hafızalara kazınan ve usta aktör Keanu Reeves’in canlandırdığı Neo'un kullandığı telefon piyasaya geri dönüyor.

Bir dönem cep telefon dünyasını adeta tekelinde bulunduran uzun zamandan sonra Nokia, 3310'u tekrar üreterek piyasaya geri döndüğünü açıklamıştı. Nokia efsane bir telefonu daha tekrar üretmeye başlayacağını duyurdu. Marka, 8110’un modernize edilmiş versiyonu 8110 4G’yi Barcelona'da resmen duyurdu.

Peki yeniden üretilmeye başlanacak Nokia 8110'un özellikleri neler?

320 x 240 piksel çözünürlüğünde olan telefon, 2.4 inç büyüklüğünde ve QVGA ekran

ön kamera bulunmayan telefonda, 2 MP arka kamera olacak

Yeni modelde, Twitter, Google Haritalar, Facebook ve Google Assistan'a yer alıyor.

8110'da Nokia'nın unutulmaz oyunu Snake'da bulunuyor.

4 GB dahili hafıza ve 512 MB RAM

1500 mAh’lık batarya

1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemci

Bunların dışında cihazda, Wi-Fi özelliği, 3.5 mm jak girişi, Mikro USB 2.0, GPS ve Bluetooth 4.1 de yer alıyor.