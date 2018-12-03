MasterChef Murat'ın eşi: Eşimi kaybettim

MasterChef'ten kovulan Murat Özdemir'in eşi Nebahat Özdemir, yarışmaya katıldıktan sonra eşini kaybettiğini söyledi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 12:34

MasterChef'ten yaptığı agrasif hareketler nedeni ile diskalifiye olan Murat Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir, sessizliğini bozdu. Eşinin bileğini kestiği görüntüler hakkında konuşan Nebahat Özdemir, yarışma sonrası eşini kaybettiğini söyledi.

Yarışmadan atıldıktan sonra sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bileklerini kesen Murat Özdemir, bir AVM’de eşiyle birlikte görüntülendi.

Eşimi kaybettim

Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir, eşinin aslında çok sakin olduğunu, bu görüntüler için üzgün olduğunu, her insanın da üzüleceğini, kendisi dışarı çıktığı veya uyuduğu zamanlarda videolar çektiğini, bu durum nedeni ile çok ağladığını, çok şey kaybettiğini, eşini de kaybettiğini, yarışmaya katılmasının iyi olmadığını, kızının da babasının bu haline çok üzüldüğünü söyledi.

Cebimde para yok

Eşinin yanında alışılmışların aksine sakin bir tavır sergileyen Murat Özdemir, hanım köylü biri olduğunu ve eşinden korktuğunu, intihar yönündeki haberlerin yalan olduğunu, sadece eşinin ismini yazmak istediğini ve bıçak kesiyor mu diye baktığını, normalde bıçakların tırnak üzerinde denendiğini ama kendisinin kolunda denediğini, şu an cebinde parası olmadığını, evde de makarna yediklerini belirtti.