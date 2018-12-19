MasterChef Murat'ın adete bir suç makinasıymış!

Papağanına işkence yapan Murat Özdemir'in daha önce taciz ve uyuşturucu kullanmak gibi suçları da işlendiği ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 10:30

Evde beslediği papağana yaptığı işkence ile sosyal medyada tepki çeken ve gözaltına alınan MasterChef Murat Özdemir, 21 gün süreliğine akıl hastanesine yatırıldı. İddiaya göre bu olay Murat Özdemir’in ilk vukuatı değil. Özdemir’in boşandıktan sonra eski eşini taciz ettiği ve yine eski eşinin erkek kardeşi tarafından 6 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Eski eşini taciz etmiş ve bıçaklanmış

Radyo VİVA'da yayınlanan Ağır Masa programında Murat Özdemir hakkında kamuoyuna yansımayan bilgiler paylaşıldı. Buna göre Özdemir, 1999’da Bodrum’da evlendiği eşinden bire süre sonra boşandı. Daha sonra eski eşini taciz eden Özdemir, bu kişinin kardeşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Özdemir’in bu olay sonrası dalak ve böbreği alındı.

Çok sayıda suçtan sabıkalı

Adeta bir suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir’in uyuşturucu kullanmak, bilgisayar korsanlığı, mala zarar vermek ve aile için şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkası bulunuyor. Özdemir’in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.