MasterChef Murat, gözaltında
Evinde beslediği papağana işkence eden MasterChef Murat, gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı ama savcının talimatı ile 5 dakika sonra tekrar gözaltına alındı.
MasterChef yarışmasından uygunsuz ve aşırı davranışları nedeni ile elenen Murat Özdemir, skandal görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medyadan yayınladığı görüntülerde beslediği papağana işkence eden Murat Özdemir, dün akşam gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest kalan Özdemir, savcılığın itirazı sonrası 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.
Önce serbest kaldı, sonra gözaltına alındı
Linç edilme korkusu ile geceyi karakolda geçiren Murat Özdemir, işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştı ama savcının talimatı ile 5 dakika sonra yeniden gözaltına alındı.
Alkollüymüş
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, oradan Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Gece saatlerinde karakolda tutulan Özdemir’in alkollü olduğu belirtildi.
Acun diye bağırdı
Dün akşam polis aracına bindirilirken 'Acun Acun' diye bağıran Özdemir, bu sefer karga tulumba araca bindirildi.