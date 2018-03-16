Maslak 1453'ün "pırlanta yüzüğü" satılıyor!

Suudi Arabistanlı yatırım şirketi, topraktan satın aldığı Ağaoğlu Maslak 1453'ün B3 blokunu satışa çıkardı.

Güncellenme 16 Mart 2018 09:53

Ağaoğlu Maslak 1453'ten B3 bloku 2013'te topraktan satın alan Suudi Arabistanlı uluslararası yatırım şirketi Emma, projeyi tamamlanır tamamlanmaz satışa çıkardı.

Emma CEO’su Maad Ehsan Abduljawad, B3 blokunun, Maslak 1453 projesinin ‘pırlanta yüzüğü’ olduğunu, dairelerin satışından 657 milyon TL ciro hedeflediklerini söyledi.

Blokta toplamda 322 konut bulunuyor. Bunların metrekare fiyatları ise 9 bin 500 TL olarak belirlendi. 57-289 metrekarelik dairelerin fiyatları 550 bin TL’den başlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen, müşterilerin artık risk almak istemediklerini, teslime hazır projeleri tercih ettiklerini, dairelerin eskiden metrekare hesabı satıldığını, artık 2+1, 3+1 diye satıldığını söyledi.

Dikmen ayrıca, "Öyle küçük metrekare yapmaya başladılar ki insanlar teslim alınca eşyalarını sığdıramıyorlar. Ama artık müşteri daha seçici oldu" dedi