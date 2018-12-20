Marmara'da şiddetli deprem! İşte detaylar

Sabah saatlerinde merkez üssü Yalova Çınarcık olan deprem İstanbul ve çevre illerinden hissedildi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 10:18

İstanbullular güne depremle uyandı. Merkez üssü Yalova Çınarcık olan depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Depremin merkez üssünün Çınarcık’a bağlı Esenköy’de olduğunu ve 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yalova Çınarcık olan deprem sabah 09.34’te meydana geldi. Öte yandan depremin yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem Çınarcık’ın yanı sıra, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli’den de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Daha önce de deprem olmuştu

Yalova Çınarcık’ta 30 Kasım tarihinde bir deprem daha meydana gelmişti. Sabah 05.36’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu belirtilmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti.