Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olacak!

Kandilli Rasathanesi, Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olabileceğini iddia etti.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 21:39

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, depremin büyüklüğünü hesaplayabildiklerini ama ne zaman olacağını tahmin edemediklerini, Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olabileceğini, bunun bir doğa olayı olduğunu, bunun önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Küçük depremler, büyük depremlerin etkisini azaltır mı?

Özener, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağını, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu, “küçük depremler olsun da, enerjisi gitsin” şeklinde düşünceler olduğunu, bunun mümkün olmadığını, meydana gelen bir 7'lik deprem, 32 tane 6'lık depreme, bir 6'lık deprem 32 tane 5'lik depreme, bir 5'lik deprem 32 tane 4'lük deprem demek olduğunu, yani bir tane 7'lik depremin enerjisinin gitmesi için ortalama 32 bin tane 4'lük deprem olmasının gerektiğini, sonuçta bu depremin bir gün mutlaka görüleceğini belirtti.

Dünyadaki deprem sayısı artıyor

Türkiye'de, 1900 ile 2017 arasında 4'ten büyük 10 bin 503 deprem olduğunu ifade eden Özener, neredeyse 3 günde bir deprem olduğunu, 2017 yılında Türkiye'de 34 bin 134 deprem olduğunu, günde neredeyse 100 tane deprem olduğunu, Kandilli olarak 7 gün 24 saat çalışan merkezinin her gün yaklaşık 100 deprem kaydettiğini, meydana gelen depremlerden 288 tanesinin 4'ten büyük deprem olarak meydana geldiğini, yıl içinde aylara göre de deprem olasılığının değiştiğini, geçen yıl özellikle Ağustos ayında 7 bin 134 deprem meydana geldiğini, 1985 yılında Türkiye ve çevresinde 1057 deprem olduğunu, sonra depremlerin gittikçe arttığını, 2016'da 13 bin olurken, 2017 yılında 34 bin deprem olduğunu, dünyada gün geçtikçe deprem sayısının arttığını söyledi.

Depremin ne zaman olacağı tahmin edilemiyor

Özener, Kandilli olarak 241 ölçüm aleti ile çalışmaları sürdürdüklerini, Marmara'da fay hatlarının geçtiği yerlere kurdukları istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri algılayabildiklerini ne kadar ölçüm noktası varsa o kadar çok depremi algılama şansının yüksek olduğunu, depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabildiklerini ama ne zaman olacağını bilemediklerini ifade etti.

Özener ayrıca, “Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun önüne geçemeyiz" dedi.