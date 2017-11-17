Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Marmara Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 42 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. Aktif çalışan 24 kişinin, Marmara Üniversitesi’ndeki odalarında arama işlemleri sürüyor.