Marmara sağanak yağışa teslim oldu

Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:35

Sakarya şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu. Merkez ve bazı bölgelerde yolların su altında kalması nedeniyle de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgede sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ'DE EVLERİ SU BASTI

Kocaeli'de de sağanak İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde etkili oluyor. Karamürsel ilçesinde bazı evlerin giriş katında su baskını yaşandı, kaldırımdaki parke taşları zarar gördü. Kartepe'de de D-100 karayolu Sapanca Kavşağında su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İzmit ilçesi Erenler Mahallesi mevkisinde de bir iş yerini su bastı.



Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su baskını ve fırtınaya karşı, İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 40 motopomp, 20 dalgıç pompa, 5 ana ve 7 yardımcı ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

METREKAREYE 70,2 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanak yağış Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde de etkisini gösterdi. Karacabey’de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Tatil beldesi olan Bayramdere Mahallesi’nin Yeniköy mevkiinde saatlerce süren sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü. Ev ve işyerlerini su basarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Karacabey ilçe merkezinde 4 saatte metrekareye 10,2 kilogram düşerken, Bayramdere’ye ise 70,2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

30 yıldır Yeniköy’de esnaflık yaptığını ifade eden Rıdavan Korun, "Uzun zamandır bu bölgede böyle bir yağış görmedim. Böyle bir afetle en son 10 yıl önce karşı karşıya kalmıştık. Sabah saat 07.00 gibi yağmur başladı. 3 saattir temizlik yapıyorum. Belediye ekipleri şu anda çalışıyor. Suyu tahliye ediyorlar" dedi.

ÇADIRLARI DA SU BASTI

Karacabey’de özel bir fabrikada çalışan işçilerin konakladığı çadırlar sular altında kalırken, işçilerin yağmurun başlamasından önce çadırlardan ayrıldıkları öğrenildi. Belediye ekipleri kepçelerle yağmur sularını tahliye ediyor.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Bayramdere, Yeniköy ve Malkara mevkilerinde çalışmaları yakından takip eden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yozgat, "Gece saat 04.00’da başlayan yağış sabah saat 08.00 civarında daha da etkili oldu. Yeniköy, Malkara, Bayramdere mevkilerinde dağdan gelen suyla da birleşmesiyle birlikte kısa süreli de olsa su taşkınlarına neden oldu. Ancak Karacabey Belediyesi Ekipleri, BUSKİ ekipleri iş makinaları ile birlikte tüm personel seferber oldu.En kısa süre içerisinde müdahale yapıldı" dedi.

BALIKESİR’DE SAĞANAK YAĞMUR 5 DAKİKADA HAYATI FELÇ ETTİ

Balıkesir’de bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, yollar, 5 dakika içerisinde su içinde kaldı. Kentte elektrikler kesildi, çok sayıda ağaç kökünden kırılıp, devrildi. Yollar göle dönerken, üzerine ağaçlar devrilen bazı otomobiller de hasar gördü.

Balıkesir’de saat 10.30’da başlayan ve sadece 5 dakika süren sağanak yağış özellikle kent merkezi ile Adnan Menderes Mahallesi’nde etkili oldu. Merkezde tarihi Zağnospaşa Camii’nin hemen önünde bulunan ve 150 yıllık olduğu söylenen çınar ağacı yağmura dayanamadı. Çınarın dev dallarından biri kopup, otobüs durağının üstüne yıkıldı. Durağın camları tuzla buz olurken, durakta o an sadece bir kişinin bulunması büyük bir faciayı önledi. Çınar ağacının hemen altında dükkanları olan esnaf "Ağaç yıkıldığında durakta bir kişi vardı, onu da Allah korudu" diye konuştu.

EN BÜYÜK HASAR ADNAN MENDERES’TE

Adnan Menderes Mahallesi’nde zaman zaman etkili olan fırtına ve dolu sonrası çok sayıda ağaç zarar gördü. 23 Nisan İlkokulu’nun bahçesindeki ağaçlar yarılıp, kırıldı. Çöp kutuları ve konteynerler devrildi. Okul duvarından yola yağmur suları ile birlikte balçık aktı. Bazı yollar dolu nedeniyle zarar gördü. Mahalle sakinleri yeterli altyapı çalışmasını yapmadığı için Karesi Belediyesi’ne tepki gösterdi. Bölgedeki bazı ağaçların elektrik telleri ile temas etmesi de mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. TEDAŞ ekipleri bölgeye gelerek elektrikleri kesti. Mahalle sakinleri ağaçların mutlaka budanması gerektiğini belirtirken, mahalle muhtarı Celal Karabulut ise, "Mahallemiz yüksekte olduğu için elektrik hatlarının en kısa zamanda yer altına alınması gerekiyor. Yoksa özellikle sonbahar ve kış aylarında üzücü olaylar yaşanabilir" dedi.

KÜÇÜK KUMRU DA YAĞMUR KURBANI

Adnan Menderes Mahallesi’nde birçok ağacın dallarının kırılmasına neden olan sağanak yağmur küçük bir kumruyu da annesinden ve yuvasından etti. Çevre gönüllüsü, emekli öğretmen Nuri Babadağlı, evinin bahçesinde bulduğu küçük kumruya sahip çıktı.

İHA