Maria Komandnaya İranlıları kırmadı

Rus sunucu, Maria Komandnaya İranlı futbolseverleri kırmadı ve kapalı giydi.

Güncellenme 01 Aralık 2017 23:02

2018 Dünya Kupası kura çekimleri Moskova'da yapıldı. Maria Komandnaya, açık giyinirse İran Devleti yayını kura çekimi sırasında keseceğini duyurmuştu.

İran'ın bu açıklaması sonra futbolseverler Maria Komandnaya'ya dekolte giyinmemesi için sosyal medyadan mesajlar atmıştı. Ünlü sunucunun bu çağrıları dikkate alıp almayacağı ise merak konusuydu.

Rus sunucu Maria Komandnaya tüm bu uyarıları dikkate aldı ve Dünya Kupası kura çekimi sırasında kapalı bir kıyafet giydi.