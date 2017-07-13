Marcelo'nun transferi gerçekleşti

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Marcelo Olympique Lyon'a transfer oldu. Marcelo için 7,5 milyon euro ödenecek.

Güncellenme 13 Temmuz 2017 17:03

Beşiktaş, savunma oyuncusu Marcelo'nun transferi konusunda Fransa'nın Olympique Lyon Kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyon Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Olympique Lyon'un, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş'a, 7 milyon avro garanti, 500 bin avro da performansa dayalı olmak üzere toplamda 7,5 milyon avro ödeyeceği belirtildi. Oyuncunun dayanışma katkı paylarının da Olympique Lyon tarafından karşılanacağı bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Marcelo için teşekkür mesajı yayımladı.

Marcelo'nun, Süper Lig'de üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AA