Mansur Yavaş'tan "provokasyon" uyarısı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday Yavaş, provokasyon için bir ekip kurulduğu uyarısında bulundu.

Güncellenme 26 Mart 2019 10:45

CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday Mansur Yavaş, çok konuşulacak provokasyon iddiası ortaya attı. Yavaş, bazı projeler için de "Artık çılgın projelerden bıktık" ifadesini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan Yavaş, hakkındaki sahte senet iddialarını mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Gökçek iddiası hakkında ne dedi?

Ankara'da seçilmemesi için Melih Gökçek'in ‘belediyeden 20 bin kişi çıkarılacak' şeklinde iddiası olduğunu öne süren Yavaş, böylesi bir durumun asla söz konusu olmayacağını belirtti.

Provokasyon uyarısı

Yavaş, duvar yazıları ve sahte afişler için ise vatandaşa uyarılarda bulundu. İlerleyen günlerde yaşanabilecek provokasyonlar konusunda bir ekip kurulduğunu öne süren Yavaş, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“Çılgın proje” açıklaması

AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin Ankara için ilan ettiği Ankara plajı projesi için de "Artık çılgın projelerden bıktık" dedi.