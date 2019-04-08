Mansur Yavaş'tan Mustafa Tuna'ya övgü dolu sözler!

Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldıktan sonra yapılan görev teslim töreninde Mustafa Tuna'yı övdü.

Güncellenme 08 Nisan 2019 13:11

31 Mart'ta AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi geride bırakarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mansur Yavaş mazbatasını Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi'nde aldı. Yavaş, görevi AK Partili Mustafa Tuna'dan devraldı. Yavaş, Tuna hakkında "Sizi Sincan'dan beri takip ediyoruz. Başkan olduktan sonra çok güzel işler yaptınız." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Adayı Mehmet Özhaseki'yi geride bırakarak seçim yarışını kazandı. Yavaş, bugün mazbatasını alarak başkanlık sıfatını resmen kazandı.

“Sizleri örnek alacağız”

Mustafa Tuna'dan görevi devralan Mansur Yavaş, Tuna hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkürler sayın başkanım. Biz sizi Sincan'dan beri takip ediyoruz. Gerçekten mali disiplin yoluyla gerekse de yaptığınız hizmetlerin de farkındayız. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok güzel işler yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bu manada örnek alacağız. Adaletli davrandı. Bugün tüm kamuoyuyla beraber izledik. Sosyal medyadan yaptığı işleri takdir eden paylaşımlar yaptım."