Mansur Yavaş'tan iddialı açıklamalar

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçimi yüzde 52 oyla kazanacağını ve bundan emin olduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 09:39

CHP ve İyi Parti’nin Ankara Büyükşehir aday adayı Mansur Yavaş, yerel seçimler yarışına iddialı bir giriş yaptı. Bu seçimlerde AK Parti ve MHP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile kapışacak olan Yavaş, 2014 yerel seçimlerindeki rakibi Melih Gökçek’e yüklendi.

Ankapark eleştirisi

Saygı Öztürk’e konuşan Yavaş, sadece 5 milyar TL’nin Ankapark’a gömüldüğünü; otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplarla toplam 10 milyar liranın çöpe gittiğini, bu para ile belediyenin borçlarının kapatılacağını, su ve ulaşım hizmetlerinin daha ucuz yapılabileceğini, böylece Ankaralının cebinden daha az para çıkacağını iddia etti.

“Seçimi kesin kazanacağım”

Mansur Yavaş, Ankara’da kutuplaşmış bir siyaset olduğunu, Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesinin gerektiğini, önceki seçimlerde bunun daha iyi anlaşılması durumunda yüzde 50’yi bile geçebileceklerini, seçimlerde güç birliği yapacaklarını, seçimi kazanacağına inandığını, en az yüzde 52 oy alacağını tahmin ettiğini, seçimi kazanacağından da emin olduğunu söyledi.

"Mükemmel bir organizasyon planlıyoruz”

Bir önceki yerel seçimlerde yapılan hataların bu seçimde de yapılmamasına çaba göstereceğini ifade eden Yavaş, "Mükemmel bir organizasyon planlıyoruz. Sistemi dijital ve manuel kontrol edecek bir yazılım hazırlıyoruz. İki saat içinde seçim sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Kesinlikle kaçak olmayacak. Sistemin kuruluş ve işleyişiyle ilgili olarak genel başkanımızdan bu konuda yetki de isteyeceğim. Sandık hileleri, sandıklara sahip olamama gibi gerekçelerle insanlar sandığa gitmiyor. İnanın bu seçimlerde buna fırsat asla verilmeyecek. Sizler oyunuzu gönül rahatlığıyla kullanın. Seçmenimiz, gençlerimiz sandıklara sahip çıkacaktır” dedi.