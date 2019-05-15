Mansur Yavaş'tan Atatürk şov!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye meclisi toplantı salonuna büyük boy Atatürk posteri astırdı.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 10:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantı salonuna büyük boy kalpaklı Atatürk fotoğrafı asılması talimatı verdi.

Yavaş, belediye meclisi toplantı salonunda değişikliğe gitti. Yavaş, başkanlık kürsüsünün arkasındaki duvara büyük boy Kalpaklı Atatürk fotoğrafı astırdı.

Yavaş TBMM kavşağındaki kol saati heykelini de söktürmüş ve bunun yerine Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsilen bir anıt yaptırılacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini iptali sonrasında mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun odasındaki Atatürk portresinin kimin tarafından kaldırıldığı tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu iddialarla ilgili çıkan görüntülerde İBB'nin açıkladığı gibi portrenin İmamoğlu ekibi tarafından değil, belediye çalışanları tarafından kaldırıldığı görülmüştü.