Mansur Yavaş'a "sahte senet" soruşturması

Sahte senet iddiaları ile gündeme gelen CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 19 Mart 2019 12:21

CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yavaş’a soruşturma şoku

Geçtiğimiz günlerde sahte senet skandalı ile gündeme gelen Yavaş, bu kez 'müstehcen görüntü' iddiasıyla soruşturmaya konu oldu. Yavaş hakkında, "Suçu yetkili makamlara bildirmemek ve müstehcen görüntü bulundurmak’' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mansur Yavaş ne demişti?

Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş, önceki gün Habertürk'te 31 Mart yerel seçimleri öncesi kendisine yöneltilen ‘sahte senet’ iddialarına yanıt vermişti. Mansur Yavaş, “10 milyon dolarlık bir değere sahip ticari bir davanın taraflarıyla paraları olmadığı için dava ücreti olarak 600 bin dolara senetle anlaştık. Geldiler senedi verdiler en son bu şikayetçi şahsa imzalatılan senet” demişti.

Yavaş, Necmettin Kesgin’in davasını almadığını ticari bir davada Kesgin’in de şirketin ortağı olduğunu zannettiğini belirtmişti. Kesgin’in kendisine şantaj yapmak için görüşmeleri kayıt altına aldığını belirten Yavaş, söz konusu kayıtların bulunduğu bilgisayarın mahkemeye sunulduğunu söylemişti.

Gizli ses kayıtları ve görüntülerin, senet verilmeden önce yapılan görüşmeler ve senet verildikten sonra yapılan görüşmeler olarak iki farklı adla kaydedildiğini söyleyen Yavaş, savcılığın konuyla ilgili iddianame oluşturduğunu belirtmişti.