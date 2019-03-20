Mansur Yavaş: 'Seçilse bile çalıştırmayız' diyorlar

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş, "Seçilse bile çalıştırmayız" düşüncesinde olunduğunu ileri sürdü.

Güncellenme 20 Mart 2019 11:54

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Çekilme olmaz da şunu yapmaya çalışıyorlar; seçilse bile çalıştırmayız" dedi.

“Her biji Mansur” diye yazanlardan hesap soracağım

Canlı yayında soruları yanıtlayan Yavaş, “Çekilme olmaz da şunu yapmaya çalışıyorlar; seçilse bile çalıştırmayız. Ama sokakta tamamen tersine döndü bu iş" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“Her biji Mansur” diye duvarlara yazı yazanlardan Ankara adına hesap soracağını belirten Yavaş, “Bana sahte senet verdiğini ben ispatladım ve o kişi ceza aldı. Ben neden o senedi sahte vereyim. Kamuoyunda bilinen bir imajım var götürüp bile bile sahte senetle iş yapar mı? Bu şahsı şikâyet eden benim” dedi.

“Twitter’dan hakaret edenlere hesabını soracağım”

Yavaş, “Bazı kanallar Mansur Yavaş’ın bilgisayarında müstehcen görüntüler var diye yayınlıyorlar. Ben bir şey diyemiyorum gerçekten. Herhalde rakibi zayıf buldular, bakanlar hepsi sıraya girdi. İki kişinin arasındaki yargılama kimi ilgilendirir bu kadar. Önce yargısız infazı basında yaptılar, şimdi yargı kısmına geldi. Savcılık soruşturma başlatmadan onların verdiği dilekçe bazı basın organlarında konuşuluyor. Bunu bir yerden hatırlıyoruz değil mi. İş neye döndü biliyor musunuz tekzibimiz pinpon topu gibi geri dönüyor. Akılalmaz suçlamalar. Belediyenin bazı görevlileri var işçileri sağa sola götürüyorlar. Onları öyle yöneten bana Twitter’dan hakaret edenlere hesabını soracağım” ifadelerini kullandı.