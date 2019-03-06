Mansur Yavaş seçilirse CHP'den istifa edecek mi?

Mansur Yavaş, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu, böyle bir dönemde çılgın projelerin konuşulamayacağını, seçilmemesi durumunda siyaseti bırakacağını söyledi

Güncellenme 06 Mart 2019 14:57

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Birinci vazifesi ne?

Belediye başkanlığı seçimleri ile muhtar seçimlerinin aynı olduğunu iddia eden Yavaş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarla uğraştığını, böyle bir dönemde "çılgın projelere para yatırmak" yerine Ankara'yı ekonomik yönden kalkındırmayı "birinci vazife" olarak gördüğünü söyledi.

CHP’den ayrılacak mı?

Belediye başkanı seçilmesi durumunda CHP’den ayrılacağı iddiaları hakkında da konuşan Yavaş, bu konuda çok net olduğunu, görev süresi bitene kadar CHP’de siyasete devam edeceğini, kazanamaması durumunda da siyasete son vereceğini söyledi.

Ankaralının problemi ne?

Ankaralılara "Problemleriniz nedir?" diye sorduklarını ifade eden Yavaş; halkın ulaşım, su trafik, yeşil alanlar gibi konularda hemfikir olduğunu ifade etti.

“İktidar partisi ile paralel belediye başkanı seçmek doğru değil”

Yavaş, AK Parti’nin 17 yıldır ülkeyi yönettiğini, iktidarla paralel belediye başkanı seçmenin doğru olmadığını, Ankara’nın Londra'yla, Paris'le Prag'la yarışıyor olması gerektiğini, ülkede yaşanan ekonomik krizin bu projelerin hepsinin üzerine çıktığını, işten çıkarılan insanlar duyduklarını, bu durumda çılgın projelerle boşa gidecek para harcamanın akıl karı olmadığını söyledi.

Fuar alanını bitirme sözü

Birinci vazifesinin, Ankara'nın ekonomisini kalkındırmak olduğunu vurgulayan Yavaş, büyükşehir belediyesinin bunu yapabilecek güçte olduğunu, öncelikle bir fuar alanının yapıp, bitirileceğini, yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamanın yolunun, fuar alanının bitmesinden geçtiğini belirtti.