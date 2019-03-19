Mansur Yavaş, "HDP ile görüşecek misiniz?" sorusuna bu cevabı verdi!

CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Güncellenme 19 Mart 2019 10:51

31 Mart seçimleri için CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’ın skandalları bitmiyor.

Basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "HDP ile görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, "Bilemiyorum ona ajans karar verir" şeklinde cevap verdi.

“Kılıçdaroğlu ile Akşener'i ziyaret edeceğiz”

Yavaş, açıklamasının devamında ise Akşener'i ziyaretini de ajansların planladığını belirterek, "Önce Sayın Kılıçdaroğlu ile Akşener'i ziyaret edeceğiz. Ondan sonra bizim ajansımızın öngördüğü yolda gideceğiz. Bütün partileri gezmeyi düşünüyorum. Herkesin oylarını alacağımıza göre, herkesin belediye başkanı olacağımıza göre herkesle görüşürüz” ifadelerini kullandı.