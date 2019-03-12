Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara böyle cevap verdi

Mansur Yavaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "sahte senet" iddialarına cevap verdi.

Güncellenme 12 Mart 2019 11:51

CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “sahte senetle işlem” iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yavaş, anketleri görünce iftira attıklarını, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

“İftira atanın nasıl biri olduğu ortaya çıktı”

Kendisine adeta bir suç makinesi tarafından iftira atıldığını dile getiren Yavaş; bu iftiralardan medet umanlara cevap vermek için toplandıklarını, söz konusu iftiraları içeren yayınların gazetelere gönderildiğini, bu kişinin nasıl biri olduğunu herkesin gördüğünü, bu iftiraları o zaman gündeme almayıp anketleri görünce üstüne atlamaları açık bir çaresizliğin sonucu olduğunu belirtti.

“İki nedenden dolayı hemen cevap vermedik”

Yavaş; cevap vermek için beklemelerinin iki sebebi olduğunu, birincisinin bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu görmek olduğunu, herkesin bu kişinin kim olduğunu gördüğünü, ikincisinin de yasalara göre devam eden bir yargılama hakkında davayı etkileyecek yazılı ve sözlü beyanda bulunulamayacağını, bu nedenlerle yazılı ya da sözlü açıklamalar yapmayı uygun görmediklerini, Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“İtibarımız zedelenmeye çalışılıyor”

Seçim sürecinin başlamasında itibaren anketlere yansıyan farkın rakip tarafından olgunlukla karşılandığını dile getiren Mansur Yavaş, “Aday olmamdan itibaren türlü asılsız ifadelerle seçmen nezdindeki itibarımız zedelenmeye çalışılıyor” dedi.

“Yalanları boşa çıkardık”

Yavaş; sanki suçmuş gibi Makedon olduğunun söylendiğini, bu açıklama ile Ankaralı seçmendeki karşılığının azalmasının hesaplandığını, soy kütüğünü yayınlamasıyla bu sürecin de amacına ulaşamadığını, sonra da taksicileri Kızılay'a sokmayacak yalanını ortaya attıklarını, o yalanı da boşa çıkardıklarını söyledi.

Yavaş ifadelerini söyle devam ettirdi:

“Demokratik bir yarışla sandıktan çıkamayacağını anlayanlar şahsıma olan ilgiyi yok etmek amacıyla duvarlara "Yavaş yavaş devrim" sloganları yazdılar, derhal şikayetçi olduk

“Yazan bir belediye çalışanıydı”

Anket rakamları yine fark gösterdikçe duvarlara bu sefer "Her biji Mansur yazdırarak bizim PKK ile ittifak yaptığımız gibi alçakça bir iftiraya oynadılar. Görüldü ki bunu yazan bir belediye çalışanıydı. Rakiplerimizden bu konuda tek bir cümle duymadık.”