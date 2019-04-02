Mansur Yavaş, göreve başlayınca ilk bunu yapacak!

Millet İttifakı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş, göreve başlar başlamaz ilk icraatını açıkladı.

Güncellenme 02 Nisan 2019 10:42

YSK verilerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi seçiminde birinci olan CHP'li Mansur Yavaş, ilk icraatının makam araçlarını azaltmak olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Yavaş, Ankara halkının isyanını dile getirdiğini ifade etti. Yavaş, AK Parti'nin kampanyası nedeniyle oy kullanmayacak olanların da oy kullandığına dikkat çekerek "Bazı seçmen bu çirkin saldırılar ve düzeysiz söylemler nedeniyle oyunun rengini değiştirdi" açıklaması yaptı.

“Makam araçlarını azaltacağım”

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Söz vermiştim, makam araçlarını azaltacağım. Bu çakarların ortadan kaldırılmasını sağlayacağım. Başka bir sorun… Asfalt katılım payı nedeniyle hacizler yaşanıyor. Bunu tüm Ankaralılar biliyor ve yaşıyor. Yine söz vermiştim, bu hacizleri kaldıracağız. Ayrıca bir an önce Ankara'nın ekonomisinin kalkındırılması, işsizliğin azaltılması için ne mümkünse onu ele alacağız ve çalışmaya başlayacağız.

AK Parti Ankara'da da tıpkı İstanbul gibi sonuçlara itiraz ediyor. Başkentte Yavaş yüzde 50.91, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1 oy aldı.

CHP'li Yavaş, sonuçtan emin olduğunu söylerken, bunun rahatlığını yaşadığını dile getirdi.

“AA ve YSK bu işi yeniden ele almalı ve düzenlemeli”

Yavaş, 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın İstanbul'da 13 saatten fazla bir süre veri akışını durdurmasını da şöyle yorumladı: AA her seçim bunu yapıyor. Geçen seçimlerde yaşananları herkes biliyor. İstanbul'da veri akışı durduruldu, herkes gördü. Ankara'da da iki saat veri akışını durdurdu. Seçim sonuçlarının sağlıklı duyurulması için AA ve YSK bu işi yeniden ele almalı ve düzenlemeli."

“Ayrıştırma ve ötekileştirme döneminin bitti”

CHP'li siyasetçi, oy versin vermesin herkesin mutlu olduğu bir döneme girildiğini belirterek ayrıştırma ve ötekileştirme döneminin bittiğini dile getirdi.

“Kimse hizmeti engellemeye cesaret edemez”

Yavaş, belediye meclisinde "CHP azınlıkta" denerek engelleme imalarının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: Onlar önemli değil. Ankara halkına hizmet etmemizi kimse engelleyemez. Bunun sorun olacağını sanmıyorum. Eskişehir örneği var ortada. Kimse hizmeti engellemeye cesaret edemez.