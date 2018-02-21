Mandaların kaplıca keyfi!

Bitlis'te manda ve atlar temizlenmek için Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı kaplıcasına götürülüyor.

Güncellenme 21 Şubat 2018 15:17

Bitlis Güroymak'ta bulunan Budaklı köyündeki kaplıca kış aylarında manda ve atlara ev sahipliği yapıyor.

Suyun sıcaklığı 40 derece

Budaklı köyünde bulunan ve suyu 40 derece olan daha çok yaz aylarında şifa arayanların uğrak mekanı olan Budaklı kaplıcası, kışın ise manda ve atların uğrak yeri haline geliyor.

Hayvanlar kaplıcada temizleniyor

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış aylarında köydeki ahır hayvanları dışarı çıkmadığı için üstleri kirleniyor bu nedenle bu hayvanların kaplıcaya götürülüp yıkanıyor. Kaplıcada iyice temizlenen hayvanlar tekrar köye getiriliyor.

Hayvanlar saatlerce keyif yapıyor

Nemrut Dağı'nın hemen eteklerinde bulunan kaplıcada atlar ve mandalar kışın soğuna aldırmadan eksi derecede bile 40 dereye çıkan sıcak suda saatlerce keyif yapıyor.

Yazın insanlar, kışın mandalar

Kağlıca etrafında herhangi bir yapı olmadığı için hayvanlar şimdilik çok şanslı. Ticari bir kullanım olmadığı için kaplıcanın müdavimleri yazın insanlar, kışın da mandalar olmaktadır.

Hayvanlar hastalıktan arınıyor

Köyde hayvancılık yapan Maşallah Erbay adlı çiftçi hayvanların bu sudan farklı şekillerde yararlandığını söyledi.

Suyun hem şifalı olması hasebi ile hem de hayvanların temizlenmesi sebebi ile yaraların iyileştiği ve mandaların kaplıcanın yolunu artık öğrendiklerini zorla çıkarılmadığı takdirde sudan çıkmayacakları kaydedildi.