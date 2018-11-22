Manchester City, Ozan Kabak'ın peşinde!

Manchester City'nin Galatasaray'ın başarılı ve genç oyuncusu Ozan Kabak'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 16:32

Galatasaray'da bu sezon savunma hattında forma giymeye başlayan genç oyuncu Ozan Kabak, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından yakın takibe alındı. İtalyan basının haberine göre, İngiliz devi Manchester City, Ozan Kabak’ı yakın markaja aldı.

Manchester City, Kabak’ın peşinde

Avrupa’daki çok sayıda kulüp18 yaşındaki genç oyuncuyu takip ediyor. Şu ana kadar talip olanlar içinde en güçlü takım olan Inter için en ciddi rakibin de Manchester City olduğu aktarıldı.

17 milyon Euro değer biçiliyor

Potansiyel ve gelecek olarak 17 milyon Euro değer biçilen Ozan için City'nin ayrı bir planı daha olduğu kaydedildi.

İngiliz ekibi hemen devreye girecek

Buna göre, Ozan Kabak’ın 7 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesine transfer olma durumu olduğu vurgulandı. Bu sebeple de İngiliz ekibinin hemen devreye gireceği ve Enes Ünal'dan sonra ikinci bir Türk oyuncu transfer etmeyi istediği öne sürüldü.

Kabak’ı hangi takımlar izliyor?

Ozan Kabak'ı ayrıca Inter, Sevilla, Roma ve B.Dortmund scoutları da izliyor.