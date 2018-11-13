"Man Adası" iddiası Kılıçdaroğlu'nun başını yaktı

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde ortaya attığı "Man Adası" iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına dört ayrı tazminat ödemeye mahkum edildi.

Güncellenme 13 Kasım 2018 13:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortaya attığı “Man Adaları” iddiaları nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 130 bin TL tazminat ödeyecek.

İki tarafın da avukatı katıldı

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

130 bin TL ödeyecek

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 130 bin liranın 13 Şubat 2018'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

Üç kez tazminata mahkum edildi

Kılıçdaroğlu daha önce de bahsi geçen iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üç kez tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Toplam 1 milyon 500 bin TL değerinde dava açıldı

Kılıçdaroğlu’nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları dava açtı. 1 milyon 500 bin lira değerindeki manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlandı.

197 bin TL’lik tazminata mahkum edildi

Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

142 bin TL’lik tazminat daha ödeceyek

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Üçüncü tazminatın bedeli 359 bin TL

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti.

Toplam ne kadar tazminat ödeyecek?

Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 4 farklı tazminat davasında, işleyecek yasal faizle birlikte 828 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.