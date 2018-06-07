"Man Adası" iddiaları Kılıçdaroğlu'nun başını yaktı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkındaki ortaya attığı "Man Adası" iddialarının asılsız olması sebebi ile tazminata mahkum edildi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 16:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Man Adaları Belgesi" iddiası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeni ile Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

Duruşmaya Erdoğan’ın avukatı katıldı

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

İddialar gerçek dışı

Bir süredir görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu ve yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kime, ne kadar tazminat ödenecek?

Bu kapsamda mahkeme, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine karar verdi.