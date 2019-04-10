Maltepe'de sandık FETÖ'cülere emanet edilmiş!

Maltepe’de ilçe seçim kurulunun ilçe ve şehir dışından atadığı 962 kişiden 122’sinin FETÖ bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Nisan 2019 10:36

İstanbul seçimlerinde, Büyükçekmece ile birlikte en tartışmalı 2 ilçeden biri olan Maltepe’den şaşırtan detaylar çıkıyor. Maltepe’de ilçe seçim kurulunun ilçe ve şehir dışından atadığı 962 kişiden 122’sinin FETÖ bağlantılı çıktığı iddia edildi.

İstanbul seçimlerinde şaibe iddialarıyla ilgili Büyükçekmece'nin yanı sıra Maltepe ile ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Yeni Şafak gazetesinde Mustafa Duram imzalı "Sandıklar FETÖ'ye teslim edilmiş" başlıklı haber gündeme bomba gibi düştü. Gazete, ilçe seçim kurulunun atadığı sandık görevlilerinin FETÖ bağlantılı olduklarına dair bilgiler paylaştı.

İl dışından atama

Buna göre Maltepe Kaymakamlığı, ilçedeki bin 93 sandıkta görev yapabilecek 3 bin 100 kamu görevlisinin listesini ilçe seçim kuruluna sundu. Ancak kurul listenin üzerini çizerek ilçe ve hatta il dışından 962 sandık görevlisi atadı.

Akrabaları atıldı

Maltepe’de sandıklarda görev 122 kişinin ya doğrudan kendisinin ya da birinci dereceden yakınlarının FETÖ İle irtibatlı oldukları tespit edildi. Bazı isimlerin teröristbaşı Fetullah Gülen’in çağrısının ardından Bank Asya’ya para yatırdığı, soruşturma geçirdiği, bazı isimlerin ise birinci dereceden akrabalarının FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edildiği saptandı. Yapılan tespitlere göre 2259 numaralı sandıkta asil üye olarak görevlendirilen H. K.’nin kardeşi K.A., teğmen rütbesinde görev yaparken Kasım 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Üçü de bağlantılı

Sandık görevlisi M.Ö.’nün kız kardeşi P.K. de Türk Halk Sağlığı kurumunda ebe olarak çalışırken 29 Ekim 2016’da KHK ile kamudan atıldı. İlçe seçim kurulunun sandık kurulu üyesi olarak atadığı K.B. de FETÖ’ye müzahir sendikanın üyesi. 2451 numaralı sandıkta görev yapan F.G.’nin benzer bağlantıları var. F.G.’nin Türkiye İş Kurumu’nda görev yapan kardeşi S.Y. de ihraç edilenler arasında yer alıyor. F.G.’nin diğer 3 kardeşinin FETÖ kapsamındaki soruşturmalarda adı geçti.

Soruşturuluyorlar

2231 numaralı sandığın başkanı E.U.’nun eşi A.U. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışırken 2017 yılında ihraç edildi. Liste bununla da sınırlı değil. Sandık Kurulu listesindeki Ö.Y.’nin adı Bank Asya soruşturmalarında yer aldı. Sandık Kurulu üyesi B.Ü.’nün oğlu Y.Ü. ise Balıkesir’de astsubay meslek yüksekokulu komutanlığında öğrenci iken ihraç edildi.

İhraçlar görevde

İ.B. Maltepe Belediyesi’nde görev yaptığı halde 2229 numaralı sandığa başkan oldu. İ.B.’nin kardeşi M.B. ise 1096 numaralı sandığın başkanı. M.B. İnfaz Koruma Memuru olarak çalışırken iken kamudan ihraç edildi, 10 Ekim 2018’de ise OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edildi. 2020 numaralı sandıkta asil üye olarak görev yapan T.H.’nin dosyası da kabarık. Çocuğu FETÖ okullarında okuyan T.H., İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görev yaparken bir dönem açığa alındı. T.H.’nin polis müdürü kardeşi G.T. KHK ile 2016’da ihraç edildi. R.S. ise öğretmenken önce ihraç edildi, sonra komisyon kararı ile görevine döndü.

Doktor kardeşi kamudan ihraç edildi

Sandıkta kumpas iddialarını doğrulayan listesindeki FETÖ bağlantılı isimlerin çoğunun ilçe dışından gelmesi dikkat çekti. 1196 numaralı sandığın başkanı E.G. Kartal’da memur. Bizzat kendisi takipsizlikle sonuçlanan bir soruşturma geçirdi. Doktor kardeşi kamudan ihraç edildi. Hakkında soruşturma ve kovuşturma olan ve Fatih’te kamuda çalışan S.K.’nin görev yaptığı sandıkta da ilginç bir tablo var. Aynı sandıkta S.K. ile aynı kurumda iki de kadın memur var. 1115 numaralı sandığın başkanı S.D.’nin kardeşi M.D. ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan ihraç edildi. 1447 numaralı sandığın başkanı Y.K. ile görevli listesindeki M.K. OHAL Komisyonu ile göreve dönen ihraçlıklar arasında. 1309 numaralı sandığın asıl üyesi F.T.’nin de müfettiş yardımcısı eşi da kamudan kovulmuş.

Kabarık liste

1191 numaralı sandığın başkanı E.İ.: Kardeşi asker öğrenci iken okulla ilişiği kesildi.

1541 numaralı sandığın başkanı A.K.: Aynı sandığın aynı zamanda asil üyesi! Adı bir dönem FETÖ soruşturmalarında geçti.

1277 numaralı sandığın başkanı G.G.: Kardeşi Antalya’da polis memuru iken ihraç edildi

1413 numaralı sandığın asil üyesi Ö.G.: Kardeşi İstanbul emniyet müdürlüğünde görevli iken açığa alındı. Diğer kardeşi komiser yardımcısı iken ihraç edildi.

2256 numaralı sandığın asil üyesi F.D.: TÜİK’te geçici personel iken ihraç edildi ancak OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildi.

2468 numaralı sandığın asil üyesi S.B.: Kendi Maltepe Belediyesi’nde görev yapmasına rağmen üye yapıldı. Kardeşi bir yüksekokulunda okutmanlık yaparken görevinden ihraç edildi.

2304 numaralı sandığın başkanı K.A.: Başka bir ilçede zabıt katibi. Kardeşi komiser yardımcısı iken ihraç edildi.

1374 numaralı sandığın asil üyesi E.D.: Kardeşi hemşire iken 2016 yılında kamudan atıldı.

MHP Maltepe’de iptal istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Maltepe İlçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Maltepe seçimlerinin iptali için başvurdu. YSK’ya verilen dilekçede, ilçe seçim = kurulunun Kaymakamlık tarafından verilen listenin dışına çıkarak, Maltepe’de ikamet etmeyen 970 kişiyi sandıklarda görevlendirdiği belirtildi. Dilekçede, oy torbalarının tutulduğu ve ilçe seçim başkanlığı alanı olarak kullanılan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bulunan Maltepe Belediyesi çalışanlarının, tüm uyarılara rağmen alanı terk etmediği hatırlatıldı. MHP, seçimlerin yenilenme gerekçesi için verdiği dilekçede “Yeteri kadar sandık başkanı varken ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması, 117 kişinin akraba olması, yasa gereği görev alamayacak personele görev verilmesi yasaya aykırılık teşkil etmesi yanında, tarafsız ve adil yapılması gereken seçimlere şaibe ve gölge düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.