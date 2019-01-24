Malta'da konuşan Erdoğan, Maduro'ya desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Maduro'nun Türkiye'ye destek olduğunu, kendisinin de ABD'nin skandal kararı sonrası onu aradığını söyledi.

Güncellenme 24 Ocak 2019 19:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığını, bu darbe girişimi sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hiç geç kalmadan aradığını ve Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu, o zamana kadar Maduro ile tanışmadıklarını, darbe girişimi sonrası Maduro ile tanışmış olduklarını, güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.

“Asla prim verme dik dur” dedim

Maduro ile bazı sektörlerde güzel adımlar atıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıktan çıkana saygı duyulması gerektiğini, saygı duyulmaması durumunda bunun adına demokrasi denemeyeceğini, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hamlesi sonrası şoke olduğunu, Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradığını, kendisine bu noktada çok açık ve net destek verdiğini, “anti demokratik girişimlere asla prim verme dik dur” dediğini söyledi.

Maduro bu zor günleri aşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrat olduğunu iddia edenlerin demokrasi yanında olması gerektiğini, demokrasinin mücadelesini verenler dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşündüğünü, milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmadığını, şu anda yapılanın bu olduğunu, bunu doğru bulmanın mümkün olmadığını, Mudaro'nun kendisiyle yürüyenlerle bu sıkıntıyı aşacağına inandığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa bizi aramadı

15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman Avrupa ülkelerinin kendisini aramadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müzakere masasında olan Türkiye'yi Avrupa aramamıştır. Aradan günler, haftalar geçmiştir. Sadece İngiltere bizi aradı. Bunun dışında arayan olmadı. Bunu da biz biliyoruz, bunlar da kayıtlara giriyor. Kim demokrat, kim demokrat değil, bunları biliyoruz. Fakat Maduro inandığı yolda dik durur devam ederse ben Venezuela halkının desteklediği sandıktan çıkardığı liderin arkasında duracağına inanıyorum” dedi.