Malta'da dil öğrenmek için neler yapılmalı?

Akdeniz’in en büyük adası ve bir Avrupa Birliği üyesi olan Malta'da dil öğrenme hayali kuran öğrenciler artık hedeflerine çok yakın.

Güncellenme 13 Mart 2018 14:42

Her yıl yüzbinlerce turisti ve on binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Akdeniz’in en büyük adası ve Avrupa Birliği üyesi Malta, yaklaşık 20 yıldan bu yana dünyada İngilizce öğrenmek için en popüler destinasyonların başında gelmektedir.

Din öğrenmek için yurtdışına öğrenci gönderen 8. ülke Türkiye

Türkiye’den yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de özellikle 10 yıldır İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda ve Avustralya gibi seçeneklerin yanında Malta’daki okullara ilgisi artmıştır. O kadar ki, Malta Dil Okulları Federasyon’u Feltom’un verilerine göre, Türkiye 2013 yılında Malta’ya en çok dil okulu öğrencisi gönderen 8. ülke konumundadır.

Türk öğrenciler uzun süreli programları tercih ediyorlar!

Yine Malta Dil Okulları Federasyon’u Feltom’un verilerine göre Türk öğrencilerin katıldıkları İngilizce programlarının ortalama süresinin, diğer ülke öğrencilerinin ortalama kurs süresinden uzun olduğu, yani Malta’da dil eğitimi alan Türk öğrencilerinin uzun dönemli programlar tercih ettiği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni Malta’daki dil okullarının ücretlerinin diğer birçok ülkeye göre daha ekonomik olmasıdır.

Kalitekli dil okulları Malta'da

Malta’da sadece yerel okullar değil aynı zamanda dünyada dil eğitimi konusunda söz sahibi olan onlarca zincir okul da vardır!

Ülkenin dili İngilizce'dir

Malta eski bir İngiliz sömürgesidir. Maltalılar, İngiltere egemenliği altında geçirdiği yıllar boyunca sadece günlük yaşam tarzı, trafik, ceza hukuk gibi konulardaki İngiliz uygulamalarını değil aynı zamanda dil olarak da İngilizceyi benimsemişlerdir. Halkın hemen hepsi çok iyi derecede İngilizce konuşur.

Bu yüzden Malta’da sadece Maltalıların açtıkları yerel okullar değil aynı zamanda dünyada dil eğitimi konusunda söz sahibi olan onlarca zincir okul da burada şube açarak İngilizce eğitim vermektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim?

Siz de vaktinizi Avrupa Birliği üyesi ve Akdeniz göbeğindeki cennet ada Malta’da dil eğitimi alarak değerlendirmek istiyorsanız, gerek Malta’daki dil okulları ve bu okullarda sunulan programlar hakkında daha detaylı bilgi, gerekse okul seçimi ve başvuru prosedürü konusunda www.educaistanbul.com adresinden bilgi alabilirsiniz.