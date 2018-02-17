Malatya'da Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 20:47

Alınan bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünün Yeşiltepe'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünün mühimmat deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama neticesinde 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.