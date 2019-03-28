Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme 28 Mart 2019 10:13

Malatya Arguvan’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, deprem sonrası şu ana kadar kendilerine ulaşan oluşan olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Bir süredir ara ara sarsıntılar yaşayan Malatya’nın Arguvan ilçesinde bu sabah bir deprem daha yaşandı. Depremin büyüklüğü richter ölçeğine göre 4.1 olarak kayıtlara geçti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Deprem, sabah saatlerinde yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.19'da meydana geldi. Yerin 15.92 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğü ne kadar?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü isi Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı köyü olarak açıkladı.

Kızıldaş, ilçede sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta ise 4,5 büyüklüğünde iki sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Kızıldaş, "İlçemizde uzun süredir artçı sarsıntılar sürüyordu. Bu sabah meydana gelen depremi hissettik. Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Şu an bir şey görünmüyor ancak endişemiz, önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılma noktasına gelebileceği. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araştırmalarımız sürüyor, mahallelerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz" dedi.