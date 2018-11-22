Malatya'da katliam gibi kaza!

Malatya'da yolcuları taşıyan midibüs devrildi. Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 09:48

Malatya Derende’de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Kaza yapan araçta İstanbul’dan Malatya’ya gönderilen cenaze ve yakınlarının bulunduğu belirtildi.

7 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre; 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekip ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Diğer taraftan, araçta İstanbul’dan Malatya’ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.