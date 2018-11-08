Mahsun Kırmızıgül'e şok! 1.5 milyonu hırsızlara kaptırdı

Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin evinde hizmetçilik yapan yabancı uyruklu bir kadın, 1.5 milyon lira çaldı.

Güncellenme 08 Kasım 2018 14:42

Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin konutunda geçen hafta hizmetçi olarak işe giren Türkmenistan uyruklu kadın, evde bulunan bir buçuk milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık bir buçuk milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve parayı çaldığı belirlenen yedi şüpheli yakalandı.

Evde bulunan bir buçuk lirayı çalan yabancı uyruklu kadın, Ankara’da eşiyle birlikte yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı Kadın ve beraberindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi.