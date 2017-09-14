Mahsun Kırmızıgül de Irma Kasırgası mağduru!

Arkadaşlarının doğumu için eşiyle ABD'ye giden Mahsun Kırmızıgül ve eşi, kasırgadan canlarını zor kurtardı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 10:40

ABD'yi vuran Irma kasırgası Karayipler'den sonra Miami'yi de yıktı geçti. Kabusu yaşayanlardan biri de Mahsun Kırmızıgül'le eşi Ece Binay oldu.

Kaldıkları otel tahliye edilmiş

Mahsun Kırmızıgül ve eşinin Miami'de başına gelenleri, Cengiz Semrcioğlu köşesinde yazdı. Semercioğlu'nun yazısı şöyle: "Mahsun ve eşi, bir arkadaşlarının doğumu nedeniyle Miami'ye gidiyor, tam da Irma kasırgasından 3-4 gün önce... Güvenli bir otele yerleşiyorlar... Irma tehlikesi ortaya çıkınca otel yönetimine güvenip bir şey olmaz diyorlar... Ancak bir gün öncesinde otelin tahliye edilmesi kararı veriliyor.

Kızlarını İstanbul'da bıraktılar

Mahsun'la eşi yaklaşan fırtına öncesinde adeta Miami'de sokakta kalıyorlar. Hiçbir otel almıyor, alanlarda da yer yok... Kuzeye kaçmak için araçlarına benzin almaya gidiyorlar, istasyonlarda benzin yok. Arkadaşlarının doğum yapacağı hastanenin rezidansında kalalım diyorlar... İmkansız... Hatta hastane bile tahliye ediliyor, size bu koşulda doğum yaptıramayız diye arkadaşlarını da tahliye ediyorlar. Bir yolunu bulup kuzeye doğru yola çıkıyorlar. Miami'nin biraz dışına çıktıklarında da hiçbir yer bulamıyorlar sığınacak. Fırtına yaklaşıyor bir yandan... "Aracınızla otoparka sığının, geceyi orada geçirin" diyorlar, kapalı otoparklarda bile tek yer yok... Kuzeye Tampa'ya doğru kaçmaya çalışıyorlar... Sonunda torpille, birilerini devreye sokarak kuzeyde bir yerlerde bir otel bulmayı başarıyorlar... Irma'yı da sonunda kazasız belasız atlatıyorlar. 5-6 güne yayılan bu kabusta tek şükrettikleri ise kızları Lavin'i İstanbul'da bırakmaları oluyor... Kızlarını annelerine bırakan Mahsun-Ece çiftinin arkadaşlarının nerede ve nasıl doğum yaptığını ise öğrenemedim…"