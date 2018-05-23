Mahrem imamlar itirafçı oldu! Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli başlatılan FETÖ operasyonlarında çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 10:25

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43'ü muvazzaf, 27'si daha önce açığa alınıp, görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için harekete geçti.

Konya merkezli yapılan 23 ildeki eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alınırken, operasyonların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Ankara'da da FETÖ operasyonlarına devam edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.